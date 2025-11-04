Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |23:20 WIB
Gempa M5,1 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Halmahera Barat (foto: freepik)
JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,1 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Selasa (4/11/2025) malam, sekitar pukul 22.58 WIB.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 1,88 Lintang Utara (LU) dan 127,06 Bujur Timur (BT), atau sekitar 83 kilometer barat laut Halmahera Barat.

“Gempa Mag: 5.1, 04-Nov-25 22:58:26 WIB, Lok: 1.88 LU, 127.06 BT (83 km Barat Laut Halmahera Barat–Malut),” demikian keterangan BMKG yang dikutip, Selasa (4/11/2025).

Gempa tercatat terjadi pada kedalaman 20 kilometer di bawah permukaan laut. Meski memiliki kekuatan sedang, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangannya.

Hingga saat ini belum ada laporan mengenai dampak kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sambil terus memantau informasi resmi dari BMKG.

(Awaludin)

      
