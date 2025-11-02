Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Dangkal Guncang Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Pusatnya di Darat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |18:33 WIB
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 2,9 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Minggu (2/11/2025). Belum diketahui dampak dari gempa itu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, pusat gempa tersebut berada di darat.

"Mag:2.9, 02-Nov-25 13:47:31 WIB, Lok:4.02 LS, 121.83 BT (Pusat gempa berada di darat 10 km barat daya Kolaka Timur)," tulis laman X @infoBMKG.

BMKG juga melaporkan, gempa bumi berada di kedalaman 17 kilometer dan dirasakan di Kabupaten Kolaka Timur.

"Kedalaman gempa 17 Km dan dirasakan (MMI) II-III Kolaka Timur, " demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
