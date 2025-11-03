Gempa M6,3 di Afghanistan Utara Tewaskan Setidaknya 7 Orang, Lukai Ratusan Lainnya

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 yang melanda dekat kota Mazar-e Sharif di Afghanistan utara pada Senin (3/11/2025) dini hari menewaskan setidaknya tujuh orang dan melukai sekitar 150 orang, kata otoritas provinsi pada Senin. Survei Geologi AS (USGS) menyatakan gempa tersebut terjadi pada kedalaman 28 km (17,4 mil) di dekat Mazar-e Sharif, yang berpenduduk sekitar 523.000 jiwa.

“Sebanyak 150 orang terluka dan tujuh orang tewas telah dilaporkan dan dibawa ke pusat kesehatan hingga pagi ini,” kata Samim Joyanda, juru bicara departemen kesehatan di Samangan, provinsi pegunungan di utara dekat Mazar-e Sharif, kepada Reuters.

Jumlah korban jiwa tersebut berdasarkan laporan rumah sakit yang dikumpulkan hingga Senin pagi, ujarnya.

USGS mengeluarkan peringatan oranye dalam sistem PAGER-nya, sebuah sistem otomatis yang menghasilkan informasi tentang dampak gempa bumi dan mengindikasikan bahwa “kemungkinan besar akan ada korban jiwa yang signifikan dan bencana berpotensi meluas.”

Peristiwa-peristiwa sebelumnya dengan tingkat peringatan ini memerlukan respons di tingkat regional atau nasional, tambah peringatan sistem tersebut.

Gempa bumi itu menghancurkan sebagian tempat suci Mazar-i-Sharif, kata juru bicara provinsi Balkh, Haji Zaid, merujuk pada Masjid Biru.