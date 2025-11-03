Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa M6,3 di Afghanistan Utara Tewaskan Setidaknya 7 Orang, Lukai Ratusan Lainnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |10:58 WIB
Gempa M6,3 di Afghanistan Utara Tewaskan Setidaknya 7 Orang, Lukai Ratusan Lainnya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 yang melanda dekat kota Mazar-e Sharif di Afghanistan utara pada Senin (3/11/2025) dini hari menewaskan setidaknya tujuh orang dan melukai sekitar 150 orang, kata otoritas provinsi pada Senin. Survei Geologi AS (USGS) menyatakan gempa tersebut terjadi pada kedalaman 28 km (17,4 mil) di dekat Mazar-e Sharif, yang berpenduduk sekitar 523.000 jiwa.

“Sebanyak 150 orang terluka dan tujuh orang tewas telah dilaporkan dan dibawa ke pusat kesehatan hingga pagi ini,” kata Samim Joyanda, juru bicara departemen kesehatan di Samangan, provinsi pegunungan di utara dekat Mazar-e Sharif, kepada Reuters.

Jumlah korban jiwa tersebut berdasarkan laporan rumah sakit yang dikumpulkan hingga Senin pagi, ujarnya.

USGS mengeluarkan peringatan oranye dalam sistem PAGER-nya, sebuah sistem otomatis yang menghasilkan informasi tentang dampak gempa bumi dan mengindikasikan bahwa “kemungkinan besar akan ada korban jiwa yang signifikan dan bencana berpotensi meluas.”

Peristiwa-peristiwa sebelumnya dengan tingkat peringatan ini memerlukan respons di tingkat regional atau nasional, tambah peringatan sistem tersebut.

Gempa bumi itu menghancurkan sebagian tempat suci Mazar-i-Sharif, kata juru bicara provinsi Balkh, Haji Zaid, merujuk pada Masjid Biru.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731//gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184720//gempa-tfl8_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263//teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197//gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183878//gempa_sarmi_papua-Gx8T_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement