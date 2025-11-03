Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Afghanistan Utara

KABUL – Gempa bumi kuat berkekuatan Magnitudo 6,3 mengguncang wilayah utara Afghanistan pada Senin dini hari waktu setempat. Guncangan ini terjadi hanya dua bulan setelah gempa mematikan menewaskan ribuan orang di negara yang dilanda kemiskinan tersebut.

Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa terjadi pada Senin (3/11/2025), pukul 00.59 waktu setempat. Pusat gempa berada di Kholm, dekat kota Mazar-i-Sharif di wilayah Hindu Kush, dengan kedalaman 28 kilometer.

Banyak warga berlarian ke jalanan di tengah malam, khawatir rumah mereka runtuh. Aparat setempat telah menyiarkan nomor telepon darurat bagi masyarakat, namun sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa atau luka-luka.

Otoritas Taliban di Afghanistan telah menghadapi beberapa gempa besar sejak mereka kembali berkuasa pada 2021. Salah satunya adalah gempa pada 2023 di wilayah Herat barat yang berbatasan dengan Iran. Gempa tersebut menewaskan lebih dari 1.500 orang dan menghancurkan lebih dari 63.000 rumah.

Sebelumnya, pada 31 Agustus 2022, gempa dangkal berkekuatan Magnitudo 6,0 juga melanda timur negara itu. Gempa tersebut menjadi yang paling mematikan dalam sejarah Afghanistan baru-baru ini, dengan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 2.200 orang.