Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pascabanjir Bandang di Nduga, 23 Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |16:54 WIB
Pascabanjir Bandang di Nduga, 23 Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian
Illustrasi banjir bandang (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadinya banjir bandang di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Upaya pencarian terhadap korban hilang masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, pada Selasa (4/11/2025).

“Total korban sebanyak 23 orang, dengan rincian 15 orang di Distrik Dal dan 8 orang di Distrik Yuguru. Bencana tersebut tidak mengakibatkan adanya pengungsian warga,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (4/11/2025).

Banjir bandang tersebut terjadi pada Sabtu sore (1/11) setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan hulu. Abdul menjelaskan, warga yang dilaporkan hilang diduga hanyut terbawa arus kuat saat menyeberangi Sungai Papan.

“Wilayah terdampak bencana berada di dua distrik, yaitu Distrik Dal dan Distrik Yuguru. Daerah di Distrik Dal yang diterjang banjir bandang meliputi dua kampung, yakni Kampung Dal dan Kampung Silan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nduga BNPB banjir bandang banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184678//banjir-B0lp_large.jpg
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184422//longsor-5TBv_large.jpg
Longsor di Cilacap, 18 Korban Meninggal Ditemukan dan 5 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184368//banjir-Wj4h_large.jpg
Kali Baru Meluap, Permukiman di Cipinang Cempedak Jaktim Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184352//banjir-BNFX_large.jpg
Update Banjir Jakarta, 30 RT Terendam hingga 2 Pohon Tumbang Timpa Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184324//banjir-sTd0_large.jpg
Terobos Banjir, Banyak Motor Mogok di Duri Kosambi Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184315//banjir-p4KR_large.jpg
Hujan Deras, Permukiman Warga di Pondok Karya Jaksel Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement