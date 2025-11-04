Pascabanjir Bandang di Nduga, 23 Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian

JAKARTA – Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadinya banjir bandang di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Upaya pencarian terhadap korban hilang masih terus dilakukan oleh petugas gabungan, pada Selasa (4/11/2025).

“Total korban sebanyak 23 orang, dengan rincian 15 orang di Distrik Dal dan 8 orang di Distrik Yuguru. Bencana tersebut tidak mengakibatkan adanya pengungsian warga,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (4/11/2025).

Banjir bandang tersebut terjadi pada Sabtu sore (1/11) setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan hulu. Abdul menjelaskan, warga yang dilaporkan hilang diduga hanyut terbawa arus kuat saat menyeberangi Sungai Papan.

“Wilayah terdampak bencana berada di dua distrik, yaitu Distrik Dal dan Distrik Yuguru. Daerah di Distrik Dal yang diterjang banjir bandang meliputi dua kampung, yakni Kampung Dal dan Kampung Silan,” ujarnya.