BNPB Pastikan Operasi SAR Cari Korban Bencana di Sumatera Terus Berlanjut

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim gabungan Basarnas, TNI-Polri, dan relawan masih terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) usai bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar) dan Aceh. Hal ini agar tidak ada korban tertinggal akibat bencana tersebut.

1. Operasi SAR Masih Berlanjut

Operasi SAR di Provinsi Aceh dilaksanakan di enam kabupaten, sementara di Sumut dilakukan di empat sektor, dan di Sumbar lima sektor.

“Untuk Aceh, operasi SAR masih dioptimalkan di enam kabupaten guna memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal di kawasan permukiman maupun wilayah terdampak,” ucap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Selain pencarian, proses identifikasi korban terus diintensifkan. Menurut Abdul Muhari, identifikasi by name by address menjadi penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak ahli waris, termasuk yang berkaitan dengan hunian sementara dan hunian tetap.

BNPB juga kembali memutakhirkan data situasi dan penanganan pascabencana banjir dan longsor tersebut. Hingga Jumat (20/12/2025), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.090 jiwa.