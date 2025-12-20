Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama

SERANG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan selalu siap bersama seluruh elemen bangsa untuk bekerja tanpa henti dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan bencana alam.

Prabowo mengingatkan, bahwa Indonesia yang terdiri atas ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah membutuhkan persatuan agar mampu terus menghadapi tantangan apa pun.

Saat ini, Indonesia tengah diuji tantangan besar pascabencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, berkat kerja keras seluruh pihak, proses pemulihan untuk mengembalikan kehidupan normal masyarakat terus menunjukkan hasil yang signifikan.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat bergerak bersama menangani dampak bencana.

“Kita menatap masa depan dengan gagah berani. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Namun semua kita hadapi dengan baik. Bencana kita hadapi dengan kompak dan bersatu. TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemda, semua bekerja sebagai relawan rakyat,” kata Prabowo dia acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci, di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).