HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan ART dan Tukang Seblak di Serah Terima Rumah Subsidi

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |19:05 WIB
Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan ART dan Tukang Seblak di Serah Terima Rumah Subsidi
Presiden Prabowo Subianto (Foto: dok Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

SERANG - Ada momen menarik sekaligus sarat makna dalam acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Dalam acara tersebut, Prabowo tampak duduk bersebelahan dengan Ayu, seorang asisten rumah tangga (ART), serta Fauzi Nurdian, seorang pedagang seblak.

Kehadiran dan posisi duduk Ayu dan Fauzi di samping Presiden menjadi simbol kuat keberpihakan negara kepada masyarakat kecil. Momen itu menegaskan bahwa program rumah subsidi benar-benar menyasar rakyat yang selama ini kerap kesulitan mengakses hunian layak, bahkan penjual seblak dan ibu ART dengan penghasilan terbatas kini bisa memiliki rumah.

Seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan terbatas, dan seorang pedagang seblak kini dapat memiliki rumah melalui program perumahan bersubsidi yang digencarkan Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP).

Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan perumahan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau pekerja sektor informal.

 

Halaman:
1 2
      
