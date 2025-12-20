Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak setia dengannya. Karena kata Prabowo, dirinya hanya manusia biasa.

Demikian diutarakan Prabowo saat acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

"Saya terima kasih sekali lagi, saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo," kata Prabowo.

"Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia," lanjut dia.

Oleh karena itu, Prabowo meminta kepada jajaran menterinya agar lebih setia kepada negara dan rakyat. "Setia kepada Republik, setia kepada rakyat," ungkap Prabowo.

Prabowo juga membagikan wejangan dari ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, sebelum wafat. Dia mengatakan, ayahnya berpesan agar selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.