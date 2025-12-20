Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa Indonesia dapat menghilangkan kemiskinan. Namun dia mengungkapkan syarat yang perlu dilalui untuk menghilangkan kemiskinan.

“Saya bertekad, kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin,” ucap Prabowo dalam acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Prabowo menjelaskan, ada sejumlah syarat yang harus dilakukan untuk menghilangkan. Mulai dari menghentikan penyelewengan, penyelundupan hingga memberantas korupsi.

“Kita harus berhenti, hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu-menipu! Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan?,” ujar dia.

Prabowo juga menyoroti adanya mark-up. Ia menegaskan, bentuk mark-up sama saja dengan mencuri dari rakyat.