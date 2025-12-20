Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo

SERANG - Seorang pedagang kopi keliling bernama Sanah Maimunah (37), warga Serang, kini bisa menatap masa depan dengan lebih tenang bersama suaminya. Perempuan yang sebelumnya tinggal bersama orang tuanya itu akhirnya memiliki rumah sendiri, melalui program perumahan bersubsidi yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sanah menceritakan latar belakang kehidupannya yang sederhana. Sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang kopi keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memiliki rumah sendiri sebelumnya hanya menjadi angan-angan, mengingat keterbatasan penghasilan dan statusnya yang bukan pekerja dengan gaji tetap.

“Saya Sanah Maimunah, pekerjaan saya sebagai pedagang kopi keliling. Sebelumnya saya tinggal bersama orang tua,” ungkapnya usai menghadiri acara Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci yang dihadiri Presiden Prabowo di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Kesempatan bertemu langsung dengan Prabowo menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasa haru dan bahagia bercampur saat ia mendapat kesempatan berjabat tangan dengan orang nomor satu di Indonesia itu dalam prosesi serah terima rumah secara simbolis.

“Sungguh tidak terduga. Perasaannya sangat senang sekali bisa langsung bertemu dengan orang nomor satu di negara ini,” kata Sanah menceritakan momen tersebut.