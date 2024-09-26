Pagi Ini, Gempa M4,0 Guncang Timor Tengah Utara NTT

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,0 mengguncang Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), pukul 06.43 WIB Kamis (26/9/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 86 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 60 km Barat Laut Timor Tengah Utara dengan titik koordinat 9.20 Lintang Selatan dan 124.11 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.0, 26-Sep-2024 06:43:52WIB, Lok:9.20LS, 124.11BT (60 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:86 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )