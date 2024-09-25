Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,2 Guncang Mamuju Tengah Sulbar, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |12:23 WIB
Gempa M4,2 Guncang Mamuju Tengah Sulbar, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,2 mengguncang Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (24/9/2024), pukul 11.49 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan peristiwa itu tidak berpotensi tsunami karena berpusat di darat. 

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman lima Kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 11 Km Barat Laut Mamuju Tengah Sulbar dengan titik koordinat 2.00 Lintang Selatan dan 119.43 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.2, 25-Sep-24 11:49:48 WIB, Lok:2.00 LS, 119.43 BT (Pusat gempa berada di darat 11 km baratlaut Mamuju Tengah), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II-III Topoyo, II-III Tobadak,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Gempa dirasakan di sejumlah daerah diantaranya di Topoyo, Tobadak dengan kekuatan skala MMI II-III. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
