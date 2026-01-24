Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: OMC Tekan Intensitas Hujan Jabodetabek hingga 39,57%

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |10:17 WIB
BMKG: OMC Tekan Intensitas Hujan Jabodetabek hingga 39,57%
Cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengklaim operasi modifikasi cuaca (OMC) berhasil menurunkan intensitas curah hujan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sebesar 39,57%. Upaya tersebut dinilai efektif dalam meredam potensi hujan lebat.

"Berdasarkan perhitungan sementara, sejak 16–22 Januari, CH, hasil perbandingan antara nilai curah hujan hasil prediksi dengan aktualnya terjadi pengurangan curah hujan di wilayah Jabodetabek sebesar -39,57%," kata Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, Sabtu (24/1/2026).

Budi menjelaskan, kegiatan modifikasi cuaca sudah berlangsung sejak 16 Januari 2026 di wilayah Jabodetabek. Pada tahap awal, operasi ini melibatkan satu pesawat Casa TNI AU dan satu pesawat Cessna Caravan yang beroperasi dari Posko Lanud Halim Perdanakusuma.

"Mulai hari ini, BNPB menambah tiga armada pesawat Cessna Caravan untuk memperkuat pelaksanaan modifikasi cuaca di wilayah DKI, Banten, dan Jawa Barat," ujarnya.

"Dua ditempatkan di Halim, satu di Husein Bandung. Jadi, untuk hari ini total ada lima pesawat dari Halim dan Husein," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3197107/cuaca_ekstrem-hcey_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi, BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon Tropis 91S dan 92P
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196571/cuaca_ekstrem-YwJ2_large.jpg
Waspada! Cuaca Ekstrem Intai Jawa-Bali hingga Akhir Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196139/modifikasi_cuaca-7kMd_large.jpg
BNPB Modifikasi Cuaca hingga 24 Januari Cegah Cuaca Ekstrem di Jakarta dan Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196095/viral-x4Sj_large.jpg
BPBD DKI Gandeng TNI AU Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196008/viral-epsx_large.jpg
Awas! Cuaca Ekstrem di Jabodetabek hingga 23 Januari, Ini Daftar Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194540/cuaca_ekstrem-4M5E_large.jpg
Aceh, Sumut-Sumbar Diprediksi Hujan Deras, BNPB: Waspada Bencana Susulan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement