BMKG: OMC Tekan Intensitas Hujan Jabodetabek hingga 39,57%

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengklaim operasi modifikasi cuaca (OMC) berhasil menurunkan intensitas curah hujan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sebesar 39,57%. Upaya tersebut dinilai efektif dalam meredam potensi hujan lebat.

"Berdasarkan perhitungan sementara, sejak 16–22 Januari, CH, hasil perbandingan antara nilai curah hujan hasil prediksi dengan aktualnya terjadi pengurangan curah hujan di wilayah Jabodetabek sebesar -39,57%," kata Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, Sabtu (24/1/2026).

Budi menjelaskan, kegiatan modifikasi cuaca sudah berlangsung sejak 16 Januari 2026 di wilayah Jabodetabek. Pada tahap awal, operasi ini melibatkan satu pesawat Casa TNI AU dan satu pesawat Cessna Caravan yang beroperasi dari Posko Lanud Halim Perdanakusuma.

"Mulai hari ini, BNPB menambah tiga armada pesawat Cessna Caravan untuk memperkuat pelaksanaan modifikasi cuaca di wilayah DKI, Banten, dan Jawa Barat," ujarnya.

"Dua ditempatkan di Halim, satu di Husein Bandung. Jadi, untuk hari ini total ada lima pesawat dari Halim dan Husein," sambungnya.