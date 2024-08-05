Gempa M5,3 Guncang Pesisir Barat Lampung, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Pesisir Barat Lampung, Senin (5/8/2024), pukul 19.44 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 133 km barat daya Pesisir Barat Lampung dengan titik koordinat 6.33 Lintang Selatan dan 126.93 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.3, 05-Agu-24 19:44:03 WIB, Lok:6.33 LS,103.57 BT (133 km BaratDaya PESISIRBARAT-LAMPUNG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fakhrizal Fakhri )