Gempa M4,9 Guncang Halmahera Barat, Dirasakan di Ternate hingga Sitaro

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,9 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin (5/8/2024), pukul 16.10 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 80 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 76 km barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara dengan titik koordinat 1.53 Lintang Utara dan 126.93 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 05-Agu-24 16:10:32 WIB, Lok:1.53 LU, 126.93 BT (Pusat gempa berada di laut 76 Km Baratlaut Halmahera Barat), Kedlmn:106 Km Dirasakan (MMI) II - III Ternate, II Siau , II Sitaro,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Fakhrizal Fakhri )