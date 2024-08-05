Gempa M 4,8 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, Senin (5/8/2024) pukul 16.10 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 80 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 80 km barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara dengan titik koordinat 1.54 Lintang Utara dan 126.89 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.8, 05-Aug-2024 16:10:34WIB, Lok:1.54LU, 126.89BT (80 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:80 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Salman Mardira)