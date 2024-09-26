Gempa M4,4 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) sekira pukul 23.17 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.63 Lintang Utara - 127.02 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 25-Sep-2024 23:17:52WIB, Lok:3.63LU, 127.02BT (55 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)