Golkar Usung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024, Pengamat: Mereka Incar Peluang Elektoral Lain

JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti keputusan Golkar mendukung Dedi Mulyadi, kader Gerindra di Jawa Barat di Pilgub Jawa Barat 2024.

Dia menilai bahwa keputusan ini merupakan langkah mundur untuk memenangkan kontestasi elektoral lainnya.

"Ketika Golkar dukung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar, maka bargainingnya Golkar kemudian naik meskipun keputusan ini terlihat antiklimaks namun kalkulasi mundur yang dimainkan oleh Golkar pastinya mengincar peluang elektoral yang menjanjikan lainnya," ucap Herry Mendrofa, Sabtu 3 Agustus 2024.

Lebih lanjut Herry juga menyebutkan bahwa Golkar dapat mengusung kadernya sebagai wakil dari Dedi Mulyadi sebagai konsekuensi logis atas dukungan tersebut.

"Bicara konfigurasi politik di Pilgub Jabar 2024 ini, Gerindra kan pemenang disana maka kepercayaan diri ini kemudian diterjemahkan sebagai semacam gengsi politik elektoral maka Golkar legowo karena masih kalah kuantitas suara, barangkali konsekuensinya adalah menawarkan kadernya sebagai wakil untuk Dedi," ujarnya.

Selain itu, melihat peluang Ridwan Kamil diusung di Pilgub Jakarta 2024 oleh Golkar dan Gerindra juga masih terbuka lebar.