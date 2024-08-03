Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Golkar Usung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024, Pengamat: Mereka Incar Peluang Elektoral Lain

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |18:29 WIB
Golkar Usung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024, Pengamat: Mereka Incar Peluang Elektoral Lain
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti keputusan Golkar mendukung Dedi Mulyadi, kader Gerindra di Jawa Barat di Pilgub Jawa Barat 2024.

Dia menilai bahwa keputusan ini merupakan langkah mundur untuk memenangkan kontestasi  elektoral lainnya.

"Ketika Golkar dukung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar, maka bargainingnya Golkar kemudian naik meskipun keputusan ini terlihat antiklimaks namun kalkulasi mundur yang dimainkan oleh Golkar pastinya mengincar peluang elektoral yang menjanjikan lainnya," ucap Herry Mendrofa, Sabtu 3 Agustus 2024.

Lebih lanjut Herry juga menyebutkan bahwa Golkar dapat mengusung kadernya sebagai wakil dari Dedi Mulyadi sebagai konsekuensi logis atas dukungan tersebut.

"Bicara konfigurasi politik di Pilgub Jabar 2024 ini, Gerindra kan pemenang disana maka kepercayaan diri ini kemudian diterjemahkan sebagai semacam gengsi politik elektoral maka Golkar legowo karena masih kalah kuantitas suara, barangkali konsekuensinya adalah menawarkan kadernya sebagai wakil untuk Dedi," ujarnya.

Selain itu, melihat peluang Ridwan Kamil diusung di Pilgub Jakarta 2024 oleh Golkar dan Gerindra juga masih terbuka lebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611//dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172520//partai-Omkh_large.jpg
Golkar Incar Suara Milenial dan Gen Z di Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169402//sekjen_partai_golkar_muhammad_sarmuji-PL7F_large.jpg
Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Golkar: Pastikan Pekerja Migran Dapat Pelatihan dan Pendidikan Optimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169159//golkar-YA8s_large.jpg
Golkar Kukuhkan Pengurus Baru Badan Saksi Nasional, Ini Daftar Susunannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166//muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167029//bahlil-ctO0_large.jpg
Reaksi Bahlil soal Adies Kadir Dinonaktifkan dari DPR tapi Masih Digaji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement