INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lewat Kesenian, Pemerintah Angkat Pamor Budaya Lokal dari Kepunahan 

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |22:18 WIB
Lewat Kesenian, Pemerintah Angkat Pamor Budaya Lokal dari Kepunahan 
Pemerintah angkat pamor budaya lokal (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mengangkat budaya lokal masyarakat. Salah satunya melalui pertunjukan kesenian, seperti dengan menggelar Festival Keris Siginjai di Jambi.

Menurut Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Restu Gunawan, bukan hanya kesenian, dalam rangkaian Festival Keris Siginjai terdapat berbagai kegiatan menarik. Di antaranya, menampilkan UMKM kerajinan masyarakat dan menyambangi Candi Solok Sipin yang memiliki nilai arkeologis penting, khususnya bagi Jambi.

Perjalanan panjang peradaban Melayu Jambi, kata Restu, menjadi entitas kultural yang diteguhkan dengan adanya Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Menurutnya, DAS Batanghari menjadi saksi berbagai peninggalan kuno seperti situs percandian, seperti Candi Solok Sipin.

"Keberadaan struktur Candi Solok Sipin menandakan keberlanjutan pemanfaatan lokasi pemukiman yang sama dari masa Melayu kuno hingga masa Kesultanan Jambi dan terus berlanjut hingga kini,” ujarnya dalam siaran persnya, dikutip Minggu (4/8/2024).

Pada malam puncak Festival Keris Siginjai, Sabtu, 3 Agustus 2024, berbagai pertunjukan disuguhkan, seperti penampilan teater hasil inkubasi pemuda-pemudi Jambi. Bakat dan kreativitas generasi muda ditonjolkan dalam menghidupkan kembali cerita budaya lokal.

Kegiatan tersebut memang memiliki tujuan membina dan mengembangkan bakat seni generasi muda sekaligus mempromosikan dan melestarikan budaya lokal. Adapun Festival Keris Siginjai adalah salah satu dari 12 festival budaya Kenduri Swarnabhumi.

Masyarakat dikenalkan terhadap sejarah dan peradaban yang terbentuk karena Sungai Batanghari. Misalnya, Candi Solok Sipin yang menjadi peninggalan warisan budaya yang berada di Kota Jambi. Para pemuda dan pemudi juga dilibatkan dalam kegiatan ini.

 

