Gempa Guncang Batang Jateng, Pusatnya di Darat Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi di wilayah Batang, Jawa Tengah. Gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 2,4.

"Gempa Mag:2.4, 04-Aug-2024 03:39:57 WIB," tulis BMKG melalui laman media sosialnya, @infoBMKG

Pusat gempa bumi berada di darat dengan kedalaman 10 Kilometer. Lokasinya 5 km Tenggara Batang, Jawa Tengah.

Lokasi koordinat gempa bumi 6.96 Lintang Selatan (LS)-109.75 Bujur Timur (BT). BMKG memberikan informasi gempa bumi tersebut mengutamakan kecepatan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut.

(Arief Setyadi )