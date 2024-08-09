Sudah Membusuk, Autopsi Jenazah Eks Bupati Jembrana dan Istri Tak Maksimal

DENPASAR - Tim Forensik RSUP Prof Ngoerah akan melakukan autopsi terhadap jenazah mantan Bupati Jembrana dan istrinya yang ditemukan di sebuah rumah Jalan Gurita, Sesetan Denpasar. Kondisi jenazah yang sudah membusuk membuat proses autopsi tidak bisa maksimal.

Jenasah pasutri, Ida Bagus Ardana (84) dan istrinya Sri Wukan Trisna (64) masih disemayamkan di kamar jenasah RSUP Prof Ngoerah. Tim forensik akan melakukan proses otopsi terhadap kedua jenazah, untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.