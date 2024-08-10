Survei Pilbup Lampung Timur, Petahana Ungguli Anggota DPR

LAMPUNG TIMUR - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menggelar survei elektabilitas Pemilihan Kepala Daerah 2024 Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dan hasilnya, nama Zaiful Bokhari menempati posisi teratas sebagai calon Bupati Lampung Timur

Direkrur Eksekutive LKPI, Togu Lubis menyatakan, berdasarkan hasil survei petahana Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari unggul disela sela Calon Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PKB.

"Dan jika nantinya calon tunggal melawan kotak kosong di pilkada Lampung Timur maka tidak serta merta langsung menang. Calon tunggal harus bisa meriah 50 persen suara + 1 untuk bisa jadi pemenang. Karena itu sangat menarik untuk diuji Preferensi masyarakat Kabupaten Lampung Timur dalam Pilkada 2024," kata Togu dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024).

Karena itu, lanjut Togu, LKPI melakukan penelitian dengan survei jajak pendapat dilaksanakan pada periode 1-8 Agustus 2024. Populasi survei adalah para WNI di Kabupaten Lampung Timur yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Sebanyak 1564 responden, Tersebar 24 kecamatan dan 240 desa di Lampung Timur Survei melalui wawancara tatap muka menggunakan instrumen berupa kuisioner. Survei memiliki Margin of error 2.48% dan tingkat kepercayaan 95%.