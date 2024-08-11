Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Momen Bacagub NTB Sitti Rohmi Bernyanyi di Cafe Bale Rasa 

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |16:51 WIB
Momen Bacagub NTB Sitti Rohmi Bernyanyi di Cafe Bale Rasa 
Cagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK BARAT - Tensi politik di Pilgub Nusa Tenggara Barat (NTB) kian meningkat. Masing-masing pasangan calon kepala daerah berlomba-lomba meyakinkan masyarakat, tidak terkecuali pasangan Hj Sitti Rohmi Djalilah - H.W Musyafirin. 

Bakal calon Gubernur NTB dari Partai Perindo itu semakin meningkatkan gerakannya. Umi Rohmi, sapaan karib kakak kandung TGB Muhammad Zainul Majdi itu memanfaatkan berbagai momentum, termasuk momentum malam akhir pekan. 

Umi Rohmi menyempatkan diri untuk bersantai menikmati malam minggu di Bale Rasa Cafe Gunung Sari, Lombok Barat. Cafe ini tidak seperti biasa karena menyajikan musik era 90-an.

Pengunjungnya pun rata-rata penikmat musik lama. Kehadiran Umi Rohmi di Cafe Bale Rasa itu sempat mengubah suasana cafe itu. Para pengunjung cafe yang rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu sontak riuh. 

Terlebih di antara pengunjung itu ada juga Gus Dek. Guru Umi Rohmi saat di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tak ayal, pertemuan guru dan murid itu pun menambah suasana semakin akrab. 

Layaknya seorang murid terhadap gurunya, cucu Pahlawan Nasional Almagfurullah Maulana Syech TG. KH. Zainuddin Abdul Majid itu pun mencium tangan gurunya. 

"Wah ini mengejutkan, Alhamdulillah pak guru sehat," Ujar Rohmi Sabtu (10/8/2024). 

Tidak sekadar menikmati suasana. Umi Rohmi pun didaulat menyanyikan sebuah lagu berjudul "Memang Mengapa Bila Aku Perempuan".  Di luar dugaan, ternyata suara Wakil Gubernur NTB 2018-2023 itu sangat merdu melantunkan lagu ciptaan Melly Goeslow itu. Para pengunjung cafe pun tertegun mendengar lagu yang dinyanyikannya. 

 

