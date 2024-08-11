Cagub NTB Sitti Rohmi Djalillah Fokus Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemerataan Pendidikan

JAKARTA - Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi priorita dari Cagub NTB Sitti Rohmi Djalillah. Ia pun berkomitmen untuk memprioritaskan pemerataan pendidikan, dan akses pelayanan publik dalam program Rohmi-Firin.

Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa kebutuhan dasar adalah elemen fundamental yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya percaya bahwa jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, individu dan masyarakat tidak akan mampu berkembang secara optimal. Kami berkomitmen untuk memastikan akses yang merata terhadap semua kebutuhan dasar, agar masyarakat NTB dapat hidup sejahtera," ujar Umi Rohmi dalam sambutannya, Sabtu (10/8/2024).

Sitti menekankan pentingnya pemerataan pendidikan sebagai upaya untuk memberikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.



"Pendidikan adalah fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Dengan memastikan setiap orang memiliki akses pendidikan yang baik, kita dapat membantu mereka mengembangkan potensi dan berkontribusi lebih efektif bagi masyarakat," tambahnya.

Rohmi-Firin mantap bergerak setelah memenuhi persyaratan ambang batas partai untuk mengikuti Pilgub NTB yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Dalam acara pengukuhan relawan ini, Umi Rohmi menyerahkan bendera kepada Ketua Relawan Rohmi-Firin Lombok Barat, H. Husnawadi, dan Ketua Relawan Jilbab Hijau, Rini Ismiati. Kerja sama yang sinergis antara kedua sayap relawan ini diharapkan dapat efektif dalam merebut hati masyarakat Lombok Barat.