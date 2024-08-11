Daihatsu Ayla Pecah Ban di Klaten, Satu Orang Penumpang Tewas

KLATEN - Diduga akibat pecah ban, mobil Daihatsu Ayla di Klaten, Jawa Tengah, mengalami kecelakaan tunggal dengan menambak tonggak kayu. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 penumpang kritis, satu orang luka ringan, dan seorang lagi meninggal saat dirawat di rumah sakit.

Kecelakaan tunggal dialami sebuah Mobil Daihatsu Ayla bernomor polisi AD 8702 UU yang dikemudikan Purwo Joko Pprihantoro (46) warga Tambak, Karangdowo, Klaten, mengalami kecelakaan dengan menambak tunggak pohon kayu di lokasi Jalan Tanjung–Juwiring, Klaten, Desa Bulurejo.

Akibat kejadian tersebut, 2 penumpang mobil mengalami luka-luka, sopir mobil juga mengalami luka serius, sedangkan satu penumpang Elisabeth Murgiyanti, warga Kulonprogo, Yogyakarta, meninggal dalam perawatan di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro, Klaten.

Sedangkan kodisi kendaraan yang mengalami kerusakan parah di bagian depan setelah menabrak tunggal atau bekas pohon yang ditebang.

"Kejadian berawal saat mobil yang ditumpangi sopir dan 3 penumpang tersebut melaju dari arah timur atau arah tanjung menuju Kecamatan Juwiring, sesampainya di lokasi kejadian tiba-tiba ban mobil bagian belakang kanan tiba-tiba meletus sehingga membuat sopir pengemudi kendaraan kaget dan kehilangan kendali dan akhirnya menabrak tunggak bekas pohon yang ditebang di pinggir jalan," ujar Anggota Satlantas Polres Klaten Bripka Dwi Agus Prihantioro, Minggu (11/8/2024).

Sementara itu, kendaraan yang ringsek dievakuasi dengan mobil derek. Kejadian tersebut membuat arus lalu lintas sempat tersendat, kasus itu kini dalam penanganan petugas Satlantas Polres Klaten.



(Angkasa Yudhistira)