Truk Kecelakaan Beruntun di Sampang, 1 Orang Tewas

SAMPANG - Kecelakaan beruntun libatkan dua truk terjadi di Jalan Raya Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Sampang, Madura Pada Jumat 9 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB. Satu orang tewas dalam kecelakaan.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni truk dengan nomor polisi S 9427 AE dikemudikan Jumadi (49) warga asal Bojonegoro. Sementara truk dengan nomor polsi M 9564 GC dikendarai Faidal (18) warga asal Karang Penang, Sampang Madura.

PS Kanit Gakkum Satlantas Polres Sampang Aipda Abdullah membenarkan peristiwa kecelakaan tesebut dan satu orang dinyatakan tewas. "Satu sopir bernama Jumadi asal bojonegoro meninggal dunia di Rumah Sakit," ujarnya, Sabtu (10/8/2024).

Menurut Abdullah, kronologi berawal dari salah satu kendaraan truk mengdahului kendaraan sementara dari arah berlawan juga ada kendaraan yang juga sedang melaju.

"Semula kendaraan truk nopol M 9564 GC yang dikendarai FAIDAL melaju dari arah barat ke timur sesampainya di TKP menyalip kendaraan truk lain pada saat yang bersamaan melaju dari arah berlawanan kendaraan truk dengan nopol S 9427 AE yang dikemudikan Jumari karena jarak dekat dan tidak cukup ruang untuk menghindar maka terjadilah kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Akibat dari peristiwa itu, kerugian ditaksir puluhan juta dan sementara semua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi. "Kendaaran diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut," pungkasnya.



(Arief Setyadi )