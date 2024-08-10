Pesawat Jenis ATR 72-500 Terjatuh, Tambah Daftar Kecelakaan Paling Mematikan di Brasil

SAO PAULO - Sebanyak 61 penumpang tewas saat pesawat berjenis ATR 72-500 buatan Prancis terjatuh di negara bagian Sao Paulo, Brasil, pada Jumat 9 Agustus 2024. Pesawat tersebut membawa 57 penumpang dan empat awak.

Pesawat ini dioperasikan maskapai penerbangan domestik Voepass. Pesawat jatuh di Kota Vinhedo, Sao Paolo, ketika dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Parana selatan, ke Bandara Internasional Guarulhos Sao Paulo.

Kecelakaan tersebut menambah daftar kecelakaan pesawat paling mematikan di Brasil sejak tahun 2007, ketika sebuah pesawat TAM terbakar dan menewaskan 199 orang.

Diketahui, pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Cascavel di negara bagian Paraná di bagian selatan menuju bandara utama di kota Sao Paulo sebelum jatuh di kota Vinhedo.

"Pesawat turboprop bermesin ganda itu dalam kondisi beroperasi baik dengan registrasi dan sertifikat yang sah. Awaknya juga berlisensi dan memiliki kualifikasi yang valid," kata pejabat Badan Penerbangan Sipil Nasional Brasil (ANAC).