Pesawat Jatuh di Brasil, Sejumlah Penumpang Selamat dari Maut karena Belum Reservasi

JAKARTA - Sebanyak 61 penumpang tewas saat pesawat berjenis ATR 72-500 buatan Prancis terjatuh di negara bagian Sao Paulo, Brasil, pada Jumat 9 Agustus 2024. Pesawat ini dioperasikan maskapai penerbangan domestik Voepass. Pesawat jatuh di Kota Vinhedo, Sao Paolo, ketika dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Parana selatan, ke Bandara Internasional Guarulhos Sao Paulo.

Namun dalam peristiwa ini, ada penumpang yang selamat karena ketinggalan pesawat yang bernama Adriano Assis. Ia mengatakan, dirinya diselamatkan oleh pegawai bandara. Segelintir penumpang yang seharusnya naik pesawat namun ketinggalan, lega karena belum melakukan reservasi.

Adriano Assis mengatakan, ketika dia tiba di bandara di Cascavel, informasi mengenai lepas landas masih kurang dan tidak ada orang di konter yang menjawab pertanyaan. Ketika seseorang tiba, mereka memberitahunya bahwa dia belum bisa naik.

“Saya bahkan berdebat dengannya, tapi dia akhirnya menyelamatkan hidup saya,” kata Assis kepada surat kabar lokal, seperti dilansir kantor berita Brasil Globo.