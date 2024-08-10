Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat yang Jatuh di Brasil Diklaim Dalam Kondisi Baik

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |04:43 WIB
Pesawat yang Jatuh di Brasil Diklaim Dalam Kondisi Baik
Pesawat A Voepass ATR72 (foto: Voepass Linhas Aereas/Creative Commons)
JAKARTA - Sebanyak 61 penumpang tewas saat pesawat berjenis ATR 72-500 buatan Prancis terjatuh di negara bagian Sao Paulo, Brasil, pada Jumat 9 Agustus 2024.

Pesawat ini dioperasikan maskapai penerbangan domestik Voepass. Pesawat jatuh di Kota Vinhedo, Sao Paolo, ketika dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Parana selatan, ke Bandara Internasional Guarulhos Sao Paulo.

Badan Penerbangan Sipil Nasional Brasil (ANAC) mengatakan, pesawat yang dioperasikan oleh Voepass diproduksi pada tahun 2010 dan dalam kondisi pengoperasian yang baik, dengan registrasi dan sertifikat yang sah untuk menunjukkan kelaikan udaranya.

Penerbangan tersebut memiliki empat awak kapal pada saat kecelakaan terjadi dan semuanya memiliki izin yang sah dan memiliki kualifikasi yang sah.

ANAC mengatakan, mereka akan terus memantau bantuan yang diberikan perusahaan kepada para korban dan keluarga mereka.

 

