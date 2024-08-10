Pesawat Jatuh di Brasil, Presiden Lula da Silva Heningkan Cipta

JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberikan penghormatan kepada para korban pesawat berjenis ATR 72-500 buatan Prancis yang terjatuh di negara bagian Sao Paulo, Brasil, pada Jumat 9 Agustus 2024.

Berdasarkan lansiran dari bbc.com pada Sabtu (10/8/2024). Luiz Inacio Lula da Silva mengheningkan cipta selama beberapa menit.

Pembuat pesawat yang jatuh, ATR, mengatakan, para spesialisnya terlibat penuh untuk mendukung penyelidikan penyebab kecelakaan itu. Polisi dan pemadam kebakaran berada di lokasi kejadian, sementara kota tetangga Valinhos mengirimkan 20 petugas darurat ke lokasi kecelakaan

Rumah Sakit Kanker Uopeccan di Cascavel mengatakan, bahwa dua dokter peserta pelatihan dari rumah sakit mereka termasuk di antara para korban.