Pesawat Jatuh di Brasil hingga 61 Orang Tewas, Gubernur Sau Paulo Umumkan 3 Hari Berkabung

SAO PAULO - Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva menyatakan, solidaritasnya kepada keluarga dan teman para korban pesawat jatuh di Kota Vinhedo, Sao Paolo, ketika dalam penerbangan dari Cascavel, negara bagian Parana selatan, ke Bandara Internasional Guarulhos Sao Paulo.

Berdasarkan lansiran dari bbc.com, Gubernur negara bagian Sao Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas mengumumkan tiga hari berkabung atas pestiwa tersebut.

Pihak berwenang mengatakan perekam penerbangan telah diambil. ATR, pembuat pesawat Perancis-Italia, mengatakan akan bekerja sama dalam penyelidikan.

Pesawat mendarat di daerah pemukiman tetapi tidak ada seorang pun di darat yang terluka. Para pejabat mengatakan hanya satu rumah di kompleks kondominium setempat yang rusak.