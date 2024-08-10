Pesawat di Brasil Jatuh hingga Tewaskan 61 Penumpang, Puluhan Petugas Dikerahkan

JAKARTA - Pembuat pesawat yang jatuh, ATR mengatakan, para spesialisnya terlibat penuh untuk mendukung penyelidikan penyebab kecelakaan itu. Polisi dan pemadam kebakaran berada di lokasi kejadian, sementara kota tetangga Valinhos mengirimkan 20 petugas darurat ke lokasi kecelakaan

Rumah Sakit Kanker Uopeccan di Cascavel mengatakan, bahwa dua dokter peserta pelatihan dari rumah sakit mereka termasuk di antara para korban.

Angkatan Udara Brasil baru saja merilis beberapa rincian yang mengonfirmasi penerbangan Voepass meninggalkan Cascavel menuju Bandara Guarulhos di São Paulo.

“Penerbangan berlangsung normal hingga pukul 13:20 (16:20 BST). Namun, mulai pukul 13:21 dan seterusnya, pesawat tidak menanggapi panggilan dari São Paulo Approach Control, juga tidak menyatakan keadaan darurat atau laporan berada dalam cuaca buruk. kondisi hilangnya kontak radar terjadi pada 13.22," kata Angkatan Udara Brasil, dilansir dari bbc