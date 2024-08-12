Jelang Pilkada 2024, Kapolres Inhu Gerilya Dekati Tokoh Lintas Agama

RIAU - Kapolres Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau, AKBP Fahrian Saleh Siregar bersama jajarannya bersilaturahmi ke sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat (Tomas) menjelang pilkada serentak 2024. Kapolres mengajak untuk bersama-sama menciptakan pilkada yang sejuk dan damai.

Kapolres Inhu mendatangi Ketua MUI Inhu Tengku Wahab, di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu. Hadir juga Ketua NU(Nahdatul Ulama) Inhu, Saerozi dan Ketua FKUB Inhu, Abdil Kadir.

Kapolres Inhu mengatakan, peran tokoh agama sangat sentral di tengah masyarakat dalam menciptakan suasana damai di tengah masyarakat. Terutama pada momen seperti pelaksanaan pilkada.

“Silahturahmi dalam rangka cooling system menjelang pilkada serentak 2024. Kita ajak tokoh tokoh agama untuk bersama nantinya mengajak masyarakat ciptakan Pemilu yang damai,” ucapnya Senin (12/8/2024).

Selanjutnya, Kapolres Inhu dan rombongan menuju rumah tokoh masyarakat Pasir Penyu, Syamsul Bahri, di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu dan Tomas Pasir Penyu, Djunaidi, juga di Desa Batu Gajah. Di sana, Kapolres Inhu juga mengajak Tomas untuk mencipatakan Pemilu damai.

"Kita siap bersama dengan Polri, TNI dan semua pihak untuk sama sama menciptakan Pemilu damai," kata Syamsul Bahri.



(Arief Setyadi )