Gerbangtara Diharapkan Jadi Wadah Anak Muda Berkontribusi Bangun IKN

JAKARTA - Para penggerak organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur (Kaltim) berharap Gerakan Bangun Nusantara (Gerbangtara) menjadi wadah bagi anak muda untuk berkontribusi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga pembangunan IKN bisa mencerminkan keinginan dari pemuda.

Putra Budaya Indonesia 2023, Rohman Hidayat, berharap Gerangtara bisa menjadi jembatan penghubung antara anak muda, khususnya Kaltim dengan pemerintah soal pembangunan IKN. Sehingga, anak muda tidak melepaskan diri dari pembangunan IKN.

“Bisa menjadi jembatan dan penghubung antara anak muda Kaltim yang memiliki tujuan mulia untuk membangun tanah kelahiran dan tanah para leluhur, Nusantara, Indonesia,” ucap Rohman dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Diketahui, Kantor Staf Presieden (KSP) dan Gerbangtara menggelar forum untuk menampung aspirasi anak muda pada Jumat (9/8/2024). Roman berharap, apa yang disampaikan dalam forum tersebut benar-benar bisa diwujudkan.

“Semoga ini tidak hanya menjadi pertemuan semata yang hanya akan menjadi forum mendengar yang hanya sampai di ruangan ini saja, tetapi bisa benar-benar tersampaikan sampai ke Presiden aspirasi-aspirasi anak muda dan masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.