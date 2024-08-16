Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dilaporkan Hilang, Remaja 14 Tahun di Kolaka Ditemukan Tewas di Bendungan

Muh Rusli , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |19:37 WIB
Dilaporkan Hilang, Remaja 14 Tahun di Kolaka Ditemukan Tewas di Bendungan
KOLAKA - Seorang remaja laki-laki usia 14 tahun inisial BWP alias W yang dilaporkan hilang ditemukan tewas mengapung di Bendungan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 05.30 Wita, Jumat (16/8/2024). 

Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif mengatakan, korban dilaporkan hilang pada hari Kamis (15/8) usai mencari sayur genjer di seputaran rawa Desa Ranomentaa bersama kakek dan neneknya bernama Sabari dan Partini.

"Keterangan dari Kapolsek Watubangga Ipda Hendra, korban meminta izin kepada kakeknya untuk memancing saat mencari sayur dan tidak kembali lagi," terangnya.

Dua jam menanti cucu, korban belum juga kembali. Partini kemudian mendahului pulang dan Sabari memutuskan untuk melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

Tanpa hasil, Sabiri kemudian kembali ke rumah karena mengira korban pulang sendirian. Sang kakek selanjutnya kembali melakukan pencarian pada pukul 18.30 Wita bersama warga dari Desa Wonua Raya, Ranojaya, Wowoli, Kelurahan Ranomentaa beserta Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Upaya pencarian hingga pukul 04.00 Wita tetap tidak membuahkan hasil. Sabiri pun kembali lakukan pencarian pada pukul 05.30 Wita ditemani paman korban bernama Tumari dan anaknya.

 

