INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemerintah Rusia Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:56 WIB
Pemerintah Rusia Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI
Presiden RI Jokowi dan Presiden Rusia Vladimir Putin (BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Rusia melalui Duta Besar di Indonesia, Sergei Tolchenov, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-79 pada hari ini, Sabtu (17/8/2024). 

"Atas nama Kedutaan Besar Federasi Rusia di Republik Indonesia dan atas nama saya sendiri, saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas kesempatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79," kata 
Tolchenov, dalam keterangan tertulis. 

Ia menyebut, hubungan antara Rusia dan Indonesia secara tradisional bersifat bersahabat dan konstruktif. 

"Saya yakin bahwa melalui upaya bersama kita, kita dapat memastikan kerja sama bilateral yang lebih produktif di berbagai arah serta kemitraan dalam urusan internasional," tuturnya. 

Ia pun berharap kebahagaian dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Di sisi lain, hubungan antara RI dan Rusia juga dapat diperkuat. 

"Semoga masa depan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia serta memperkuat persahabatan dan saling pengertian antara masyarakat kedua negara kita," kata Tolchenov.

Sebelumnya, pemerintah AS mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan RI. Ucapan disampaikan Menteri Luar Negeri AS, AS Antony J Blinken.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
