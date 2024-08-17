Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:42 WIB
AS Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia
AS mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada Indonesia. (Reuters)
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan selamat atas Hari Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Ucapan selamat tersebdu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony J Blinken. 

"Atas nama Amerika Serikat, saya menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," kata Blinken, dalam keterangan resminya, Sabtu (17/8/2024). 

"Pada Hari Kemerdekaan ini, kami menyampaikan harapan terbaik kami untuk rakyat Indonesia," katanya. 

Ia berharap pemerintah AS-Indonesia dapat tersebut bersatu memajukan demokrasi dan menghormati supremasi hukum. 

"Seiring dengan perayaan 75 tahun hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia, kita tetap bersatu dalam tujuan untuk memajukan demokrasi, menghormati supremasi hukum, dan persahabatan antar masyarakat kedua negara," tuturnya.

Ia mengatakan, menandai babak baru yang bersejarah dalam hubungan bilateral kedua negara, Presiden Jokowi dan Presiden Biden meningkatkan hubungan AS-Indonesia menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada bulan November lalu.

Secara pribadi, Blinken juga mengucapkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. 

"Saya mengucapkan selamat kepada Menteri Prabowo Subianto atas terpilihnya beliau sebagai presiden selanjutnya," ujarnya.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
