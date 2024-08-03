Antisipasi Dampak Tewasnya Pemimpin Hamas, AS Kirim Lebih Banyak Jet Tempur ke Timur Tengah

Antisipasi dampak tewasnya pemimpin Hamas, AS kirim lebih banyak Jet tempur ke Timur Tengah, (Reuters)

WASHINGTONG - Menyusul terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7/2024), Militer Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan lebih banyak jet tempur dan kapal perang Angkatan Laut tambahan ke Timur Tengah.

Melansir Reuters, Sabtu (3/8/2024), Pentagon mengatakan, Washington berusaha memperkuat pertahanan menyusul ancaman dari Iran dan sekutunya Hamas dan Hizbullah.

AS bersiap menghadapi Iran yang akan menepati janjinya untuk menanggapi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dua hari lalu di Teheran - satu dari serangkaian pembunuhan tokoh senior dalam kelompok militan Palestina saat perang antara Israel dan Hamas di Gaza berkecamuk.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menyetujui pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak Angkatan Laut tambahan. Kapal itu dapat menembak jatuh rudal balistik. AS juga mengirim satu skuadron jet tempur tambahan ke Timur Tengah.

"Austin telah memerintahkan penyesuaian postur militer AS yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan AS, meningkatkan dukungan bagi pertahanan Israel, dan memastikan Amerika Serikat siap menanggapi berbagai kemungkinan," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.