Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Antisipasi Dampak Tewasnya Pemimpin Hamas, AS Kirim Lebih Banyak Jet Tempur ke Timur Tengah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |13:01 WIB
Antisipasi Dampak Tewasnya Pemimpin Hamas, AS Kirim Lebih Banyak Jet Tempur ke Timur Tengah
Antisipasi dampak tewasnya pemimpin Hamas, AS kirim lebih banyak Jet tempur ke Timur Tengah, (Reuters)
A
A
A

WASHINGTONG - Menyusul terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7/2024), Militer Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan lebih banyak jet tempur dan kapal perang Angkatan Laut tambahan ke Timur Tengah. 

Melansir Reuters, Sabtu (3/8/2024), Pentagon mengatakan, Washington berusaha memperkuat pertahanan menyusul ancaman dari Iran dan sekutunya Hamas dan Hizbullah.

AS bersiap menghadapi Iran yang akan menepati janjinya untuk menanggapi pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dua hari lalu di Teheran - satu dari serangkaian pembunuhan tokoh senior dalam kelompok militan Palestina saat perang antara Israel dan Hamas di Gaza berkecamuk.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menyetujui pengiriman kapal penjelajah dan kapal perusak Angkatan Laut tambahan. Kapal itu dapat menembak jatuh rudal balistik.  AS juga mengirim satu skuadron jet tempur tambahan ke Timur Tengah. 

"Austin telah memerintahkan penyesuaian postur militer AS yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan pasukan AS, meningkatkan dukungan bagi pertahanan Israel, dan memastikan Amerika Serikat siap menanggapi berbagai kemungkinan," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059938/as_ingatkan_tak_bisa_selamanya_lindungi_israel-4pSq_large.jpg
Eskalasi di Lebanon Meningkat, AS Ingatkan Tak Bisa Selamanya Lindungi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050501/menteri_luar_negeri_as_antony_j_blinken-g4ZJ_large.jpg
AS Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047376/israel_serang_gaza-lWLG_large.jpg
AS Beri Bantuan Rp55 Triliun ke Israel untuk Beli Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044647/donald_trump-aCWo_large.jpg
Capres AS Donald Trump Diklaim Dukung Solusi Dua Negara  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/18/3042130/pemimpin_hamas_ismail_haniyeh-or0k_large.jpg
Pemimpin Hamas Tewas, AS Siap Bantu Israel jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/406/3027729/patung_lilin_abraham_lincoln-bjTE_large.JPG
Gelombang Panas Ekstrem Hantam Amerika, Patung Lilin Abraham Lincoln Meleleh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement