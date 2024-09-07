Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eskalasi di Lebanon Meningkat, AS Ingatkan Tak Bisa Selamanya Lindungi Israel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:56 WIB
Eskalasi di Lebanon Meningkat, AS Ingatkan Tak Bisa Selamanya Lindungi Israel
Eskalasi di Lebanon meningkat, AS ingatkan tak bisa selamanya lindungi Israel. (New Arab)
A
A
A

JAKARTA - Pejabat Amerika Serikat (AS) memperingatkan Israel. Pasukan Angkatan Laut AS yang ditempatkan di wilayah tersebut tidak bisa tinggal di sana dan melindungi Israel selamanya. 

Melansir New Arab, Sabtu (7/9/2024), komentar tersebut muncul di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut tentang eskalasi antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.

Menurut Channel 13, sebuah pesan telah dikirim ke Israel. Pesan itu berisi agar ketegangan dengan Hizbullah dan Iran perlu dikurangi pada tahap tertentu karena kapal AS memiliki batas waktu.

"Kapal induk (AS-red) tidak akan dapat tinggal di daerah tersebut selamanya," katanya.

Kekhawatiran akan perang skala penuh muncul setelah pembunuhan komandan Hizbullah Fuad Shukr oleh Israel dan pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Hanniyeh di Iran pada Juli lalu.

Hizbullah membalas pembunuhan tersebut dengan meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak skala besar terhadap target di Israel utara pada tanggal 25 Agustus. Namun, pembalasan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi.

Setelah serangan rudal dan pesawat nirawak tersebut, Departemen Pertahanan AS memperpanjang pengerahan dua kelompok penyerang kapal induk AS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050501/menteri_luar_negeri_as_antony_j_blinken-g4ZJ_large.jpg
AS Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/18/3047376/israel_serang_gaza-lWLG_large.jpg
AS Beri Bantuan Rp55 Triliun ke Israel untuk Beli Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/18/3044647/donald_trump-aCWo_large.jpg
Capres AS Donald Trump Diklaim Dukung Solusi Dua Negara  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/18/3043689/jet_tempur_super_hornet-Pu5J_large.jpg
Antisipasi Dampak Tewasnya Pemimpin Hamas, AS Kirim Lebih Banyak Jet Tempur ke Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/18/3042130/pemimpin_hamas_ismail_haniyeh-or0k_large.jpg
Pemimpin Hamas Tewas, AS Siap Bantu Israel jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/406/3027729/patung_lilin_abraham_lincoln-bjTE_large.JPG
Gelombang Panas Ekstrem Hantam Amerika, Patung Lilin Abraham Lincoln Meleleh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement