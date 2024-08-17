4 Fakta Viral Kamar Kos Dijadikan Kolam Lobster, Penyewanya Kabur Tak Bayar

MALANG - Sebuah rumah kos di Kota Malang viral setelah disulap secara diam-diam oleh penghuninya menjadi kolam lobster lalu ditinggal pergi tanpa membayar uang sewa. Lokasinya rumah itu di Jalan Mayjen Panjaitan, Gang 8 C, Nomor 18C, RT 4 RW 5, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Rumah kos itu baru dua bulan disewa kemudian penyewanya kabur tanpa melunasi kewajibannya. Kejadian ini jadi perbincangan warga bahkan viral di media sosial.

Berikut fakta-faktanya

Penyewanya mahasiswi

Muhammad Zainuddin Zidan, pemilik kos tersebut menuturkan bahwa kosannya disewa oleh seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta. Wanita itu mengaku dari Malang. Ia menyewa sejak Juni 2024.

"Ngakunya dari Malang, tapi Malang mana, dia enggak detail menjelaskan, karena pertama itu cuma ketemu sekali waktu lihat kamar itu. Salahnya kami juga tidak meminta identitas, jadi dia datang itu lihat-lihat kamar dan memilih kamar 14 itu, itu masuknya pertengahan Juni," kata Zidan, ditemui di rumah kos tersebut, Jumat 16 Agustus 2024.

Awalnya Zidan tak curiga sehingga ia tak meminta kartu identitas calon penyewa kamar kos. Sebab selama ini penyewa kamar kos tidak ada yang bermasalah. Selain itu, penyewa kos menjanjikan bahwa setelah mengirimkan uang pembayaran melalui rekening, ia akan mengirimkan identitas KTP.

"Dia itu nanya bayarnya cash atau transfer, karena transfer ya sudah katanya mau ditransfer uangnya, saya kasih nomor rekening, sekalian katanya mau dikasih kartu identitas lewat WA (WhatsApp)," ungkap dia.

Mendadak hilang

Mahasiswi penyewa kosan itu kemudian menghilang. Sejak awal Agustus 2024, tak diketahui lagi kabarnya. Sementara kewajibannya bayar kosan belum dilunasi.

Kecurigaan dari bau

Kecurigaan penghuni kos lain kian tinggi saat muncul bau-bau tidak sedap dari kamar kos tersebut. Penghuni kos lainnya pun menyampaikan keluhan ke pemilik kos tanggal 2 Agustus 2024.

"Ada komplain dari penghuni kos lain, ada bau-bau enggak sedap. Setelah nyari waktu longgar saya baru buka tanggal 8 Agustus itu, ternyata di dalamnya itu ada kolam dari terpal," jelasnya.

"Apalagi kan ada kesepakatan kalau tidak ada kejelasan pembayaran dua bulan itu dibuka paksa, kecuali kalau misalkan dia konfirmasi membayar telat itu ada toleransi. Jadi biar sama-sama enak gitu," tambahnya.