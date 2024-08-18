Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

HUT Ke-79 RI, Burj Khalifa dan 14 Gedung Ikonik di Abu Dhabi Tampilkan Rangkaian Lampu Merah Putih

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |20:49 WIB
HUT Ke-79 RI, Burj Khalifa dan 14 Gedung Ikonik di Abu Dhabi Tampilkan Rangkaian Lampu Merah Putih
Burj Khalifa tampilkan merah putih
JAKARTA - Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Persatuan Emirat Arab semakin meriah dengan penampilan rangkaian lampu yang membentuk Bendera Merah Putih di berbagai lokasi. 

Pada malam hari 17 Agustus 2024, Burj Khalifa yang dikenal sebagai gedung tertinggi di dunia, menampilkan iluminasi bendera Merah Putih di fasadnya yang mencapai tinggi 828 meter. 
Selain Burj Khalifa, setidaknya 14 gedung ikonik dan terkenal di Persatuan Emirat Arab juga “mengibarkan” Bendera Merah Putih. 

Ke-14 gedung dan lokasi tersebut adalah:

1.    ADNOC Building, Abu Dhabi
2.    Mubadala Tower, Abu Dhabi
3.    Abu Dhabi Municipality Building
4.    Khalifa University, Abu Dhabi
5.    Abu Dhabi Global Market
6.    Emirates Palace, Abu Dhabi
7.    Sheikh Zayed Bridge, Abu Dhabi
8.    ADNEC Center, Abu Dhabi 
9.    Al Ain City Municipality Building, Al Ain
10.    Hazza Bin Zayed Stadium, Al Ain
11.    Dubai International Financial Gate Building
12.    Damac Tower Paramount – Tower A, Dubai
13.    AYKON Tower C, Dubai
14.    Landmark Building, Dubai

 

