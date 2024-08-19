Bacagub Melki Laka Lena Siap Bangun NTT Bersama Perindo

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki mengatakan siap membangun daerah tersebut bersama Partai Perindo jika nanti terpilih di Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Melki setelah dirinya menerima surat rekomendasi dukungan dari partai yang berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu untuk maju di Pilgub NTT.

"Kami bersama teman-teman Perindo di Provinsi NTT dan semua tingkat II se-NTT yang saya tahu cukup banyak terpilih di sana dari Perindo, kita akan bekerja sama untuk membangun NTT dengan baik," kata Melki di Kantor DPP Partai Perindo, Minggu (18/8/2024).

Sebelumnya, Partai Perindo terus mengumumkan bakal calon yang mereka usung untuk Pilkada serentak 2024. Terbaru, untuk Pilgub NTT, Partai berlambang Rajawali mengepakkan sayap itu mengusung Emanuel Melkiades Laka Lena alias Melki.

Deklarasi dukungan Partai Perindo ke Melki secara simbolis dilakukan Ketua Umum, Angela Tanoesoedibjo dengan menyerahkan surat rekomendasi.