Angela Tanoesoedibjo Terima Bacagub NTT dan Kepri di Markas Perindo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena dan Bacagub Kepri, Anshar Ahmad. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum Angela menerima silaturahmi dari Bacagub DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Kehadiran mereka diterima baik oleh Partai Perindo.

“Pada kesempatan ini ingin memberikan dukungan kami dari Partai Perindo kepada para Calon Gubernur. Kami sudah berbincang-bincang bersama Pak RK, Pak Anshar dan Pak Melki. Ini memang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo,” ujar Angela.

Dalam kesempatan ini, Angela bersama tiga Bacagub duduk bersama dan kompak mengenakan pakaian putih. Mereka kompak duduk bersama dan saling berbincang hangat.

Angela mengungkap gagasan dari para Bacagub ini begitu cemerlang dan sesuai dengan visi misi yang dianut Partai Perindo untuk bersama mensejahterahkan rakyat.

“Saya pikir ini sangat senada sekali dengan Pak Melki dan Pak Arshan. Kita juga sudah bincang beberapa kali,” ujar Angela.