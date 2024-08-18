Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo Terima Bacagub NTT dan Kepri di Markas Perindo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |23:04 WIB
Angela Tanoesoedibjo Terima Bacagub NTT dan Kepri di Markas Perindo
Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo terima sejumlah Bacagub (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena dan Bacagub Kepri, Anshar Ahmad. Kegiatan silaturahmi ini dilakukan di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/8/2024).

Kegiatan tersebut juga menjadi momentum Angela menerima silaturahmi dari Bacagub DKI Jakarta, Ridwan Kamil. Kehadiran mereka diterima baik oleh Partai Perindo.

“Pada kesempatan ini ingin memberikan dukungan kami dari Partai Perindo kepada para Calon Gubernur. Kami sudah berbincang-bincang bersama Pak RK, Pak Anshar dan Pak Melki. Ini memang sangat selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo,” ujar Angela.

Dalam kesempatan ini, Angela bersama tiga Bacagub duduk bersama dan kompak mengenakan pakaian putih. Mereka kompak duduk bersama dan saling berbincang hangat.

Angela mengungkap gagasan dari para Bacagub ini begitu cemerlang dan sesuai dengan visi misi yang dianut Partai Perindo untuk bersama mensejahterahkan rakyat.

“Saya pikir ini sangat senada sekali dengan Pak Melki dan Pak Arshan. Kita juga sudah bincang beberapa kali,” ujar Angela.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement