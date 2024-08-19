Uni Emirat Arab Gelontorkan Bantuan Rp55 Triliun untuk Sudan Selama 10 Tahun

Uni Emirat Arab terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Sudan mencapai USD3,5 miliar (Foto: Kementerian Luar Negeri UEA)

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Sudan. Total bantuan kemanusiaan UEA untuk rakyat Sudan sepanjang 10 tahun, yakni dari 2014 – 2024 mencapai USD3,5 miliar (Rp55 triliun).

Adapun total bantuan kemanusiaan UEA untuk rakyat Sudan sejak meletusnya konflik di tahun 2023 mencapai USD230 juta Rp4 triliun.

Bantuan ini mencakup 159 penerbangan pesawat untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan 10 ribu ton bantuan gizi, kesehatan dan perlengkapan.

UEA juga membangun dua rumah sakit lapangan di Chad untuk memberikan layanan kesehatan untuk pengungsi Sudan yang tinggal di negara-negara tetangga. Yaitu Amdjarass Field Hospital yang sudah menangani 24.741 pasian dan Abéché Field Hospital yang sudah menangani 21.761 pasien.

UEA telah menyatakan komitmennya dalam Konferensi Internasional tentang Kemanusiaan untuk Sudan dan Negara-negara Sekitar yang diadakan di Paris, pada April 2024, untuk memberikan tambahan bantuan sebesar USD100 juta.