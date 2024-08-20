Maju Bupati Kabupaten Talaud, Irwan Hasan : Perindo Selalu Konsisten dari Awal Dukung Saya

JAKARTA - Bakal Calon Bupati Kepulauan Talaud, Irwan Hasan mengaku senang, atas konsistennya Partai Perindo mendukung dirinya maju di Pilkada 2024. Tepat hari ini, telah diterbitkan surat rekomendasi berupa B1 KWK yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia.

"Saya bersyukur pada Tuhan karena satu-satunya partai yang konsisten dari awal yang mendukung saya partai perindo dan Gerindra," ujar Irwan di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

"Hari ini telah dibuktikan bahwa saya sampai pada tahapan akhir ya b1 kwk ini merupakan kerinduan masyarakat yang ada di Talaud karena sekian lama saya menunggu dan pada akhirnya puji tuhan terjawab hari ini," imbuhnya.

Dia menjelaskan atas dukungan dari Partai Perindo, syarat untuk mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah terpenuhi. Sebab dirinya juga telah diusung oleh Partai Gerindra sebelumnya.

"Partai Perindo di Talaud itu, partai yang besar terbukti dengan 3 kursi, dan saya tinggal menambah dari Gerindra 2 Kursi dan sudah bisa mengusung," tuturnya.