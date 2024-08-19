Advertisement
HOME NEWS NEWS

Diusung Partai Perindo di Pilbup Halmahera Utara, Steward Soentpiet Akan Gerakkan Ekonomi dari Desa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:53 WIB
Diusung Partai Perindo di Pilbup Halmahera Utara, Steward Soentpiet Akan Gerakkan Ekonomi dari Desa
Cabup Halmahera Barat Steward Soentpiet (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo resmi mengusung Steward Soentpiet sebagai Calon Bupati, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Atas dukungan melalui surat rekomendasi B1 KWK, Steward berkomitmen akan membangun ekonomi kerakyatan hingga tatanan Desa.

"Kami siap untuk bekerja sama dengan Partai Perindo untuk memenangkan Pilkada di Halmahera Utara. Bagaimana kami akan membawa Halmahera Utara, eEkonomi kerakyatan untuk ekonomi harus bergerak dari desa," ujar Steward di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Progam jitunya itu tentunya akan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebab visi misinya maju sebagai Bupati ini, ingin membangkitkan Halmahera Utara dari sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

"Sehingga kami akan bekerja dengan masyarakat di Desa, untuk meningkatkan produksi sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa," sambungnya.

"Kami sudah melakukan penggerakan ekonomi kreatif salah satunya pariwisata. Kami sudah melakukan pengobatan gratis dari desa ke desa, pendidikan gratis untuk TK SD SMP sama SMK pariwisata," tuturnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menerbitkan puluhan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024.

 

