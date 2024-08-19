Diusung Partai Perindo, Cawabup Mamberamo Raya Ajak Seluruh Elemen Kerja Keras Bangun Perubahan

JAKARTA - Partai Perindo resmi mengusung Yakobus Britai sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup), Mamberamo Raya, Papua untuk Pilkada 2024. Dia dipasangkan oleh Calon Bupati (Cabup) Mamberamo Raya, Alfons Sesa.

Dia mengatakan, Memberamo Raya adalah daerah yang tertinggal dan terlupakan. Berbagai aspek butuh kerja keras untuk dibangun kemajuannya.

“Berbagai aspek kita butuh kerja keras, untuk bagaimana menunjang semua infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat adat setempat yang kita cintai bersama,” kata Yakobus, Senin (19/8/2024).

Maka dari itu, dengan diusungnya dirinya sebagai Cawabup, Yakobus mengajak seluruh elemen untuk bekerja sama membangun Memberamo Raya lebih maju.

“Mari berbagai elemen mulai dari tokoh adat, tokoh gereja, tokoh perempuan, mahasiswa. Mari kita bersatu, supaya kita bersama-sama untuk menentukan pembangunan kami khususnya di negeri kita negeri Memberamo Raya,” ujarnya.