Didukung Perindo, Cabup Kabupaten Bengkalis Petahana Bagus: Menambah Kekuatan Kemenangan

JAKARTA - Partai Perindo secara resmi mengusung petahana Kasmarni - Bagus Santoso sebagai Calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati (Cawabup) untuk wilayah Kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. Dukungan ini, kata Bagus Santoso semakin menambah kekuatan pihaknya untuk memenangkan Pilkada 2024.

"Saya berharap dengan bergabungnya Perindo menjadi koalisi yang besar, bagi kontestan di pilkada serentak terutama di kabupaten Bengkalis, untuk menambah kekuatan kemenangan dan untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bengkalis," ujar Bagus di DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia menjelaskan, atas dukungan partai Perindo ini artinya sudah ada 10 partai politik yang mendukungnya maju kembali di Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis.

"Di kabupaten Bengkalis itu yang mendapatkan kursi itu ada 11 partai politik, artinya 10 parpol yang sudah bergabung dengan kita, ya Insyallah kita akan bersaing dengan kotak kosong," sambungnya.

Menurutnya, alasan 10 parpol yang telah memantapkan dukungan kepada pihaknya, karena menghargai dan mengapresiasi kinerjanya selama memimpin Kabupaten Bengkalis. Maka dari itu, melawan kotak kosong akan dilalui dengan mudah.

"Optimis (menang), karena kotak kosong itu sebetulnya juga sebuah demokrasi itu diatur dengan sebuah regulasi dan Undang-undang ," terangnya.