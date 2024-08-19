Calon Kepala Daerah yang Diusung Perindo Harus Perhatikan Persoalan Ini

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun berharap, sebanyak 90 Cakada usungan Partai Perindo di Pilkada 2024 memperhatikan persoalan-persoalan yang bisa membangun Indonesia Sejahtera, sebagaimana visi-misi berdirinya Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

"Secara khusus itu kan tujuan Partai Perindo membangun Indonesia Sejahtera, tuk bisa sejahtera tentu ada banyak komponen-komponen yang diperlukan, paling pertama pemerataan pembangunannya. Ini menjadi hal yang harus dipertimbangkan," ujarnya di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, pembangunan-pembangunan ke depan harus menjangkau semua pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Itu harus bisa disentuh dari semua anggaran APBD yang dimiliki di tingkat daerah.

"Nah, tuk menuju sejahtera saya rasa tak akan mungkin berjalan kalau tak ada upaya mencerdaskan masyarakat, maka itu soal sektor pendidikan itu menjadi hal penting tuk kita gagas," tuturnya.

Dia menerangkan, sektor pendidikan pun menjadi hal penting untuk digagas, khususnya oleh para Cakada usungan Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju. Pasalnya, kurangnya pengetahuan masyarakat bisa membahayakan hingga memperlambat pertumbuhan kemajuan bangsa kearah Indonesia Sejahtera.

"Lainnya, Perindo itu memiliki kedekatan, memiliki hubungan erat dengan tujuan pengembangan usaha, khususnya UMKM. Nah, ini juga ke depan akan menjadi hal yang harus menjadi perhatian pada calon kepala daerah yang nanti terpilih," jelasnya.